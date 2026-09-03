Dieppe : Dogs & ropes fabrique des accessoires pour animaux

Lassée de voir les colliers de ses chiens casser, Léa Barbier, alors groom dans une écurie s’est mise à en fabriquer elle-même avec de la paracorde, après avoir découvert les créations d’une canadienne. Ce qu’elle n’imaginait pas, c’est que ses amies, puis les amies de ses amies lui demanderaient d’en réaliser pour leurs animaux de compagnie.



Devenus des accessoires de mode

«Du coup, je me suis inscrite pour mon premier marché, mes créations ont eu beaucoup de succès, se souvient-elle. Je suis passée à mi-temps. Depuis trois ans, je vis de cette activité baptisée Dogs & ropes (NDLR : chiens et cordes en français). La vente d’accessoires pour les animaux est clairement en train de se développer. Cela devient à la mode. Les gens sont gagas de leurs animaux. Certains ont acheté jusque dix colliers pour leurs chiens. Ils les changent selon la saison. D’autres en achètent pour Noël avec des paillettes».

C’est à Dieppe, où elle demeure, que se trouve son atelier. Elle conçoit et fabrique des colliers pour chiens et chats (avec boucle de sécurité), des licols pour chevaux ainsi que des laisses et des longes. Elle vend sur son site internet et se rend sur beaucoup de marchés et événements. Elle sera notamment présente les 5 et 6 septembre au festival de la terre à Yvetot : «Je n’ai pas de boutique physique mais nous permettons aux gens du secteur de pouvoir récupérer leurs commandes en mains propres directement et ne pas payer de frais de port», indique t-elle.

Couleurs quasi infinies et divers modèles de tressage

Pour Léa Barbier, la paracorde, utilisée par les parachutistes lors de la Seconde Guerre mondiale, n’a que des avantages. C’est une matière souple, résistante et inspirante : «Il y a soixante dix couleurs et au minimum quatre cordes par collier, précise-t-elle. De même, je propose différents modèles de tressage comme en chevrons ou en forme de fleurs. Les gens peuvent donc personnaliser leurs commandes en fonction de la personnalité de leur animal. Certains clients assortissent leurs colliers pour chiens avec les licols de leurs chevaux ! Les couleurs qui plaisent le plus sont bleu-blanc-rouge…»

Le deuxième matériau utilisé est une sangle en biothane, nylon enduit de PVC, qui est une matière hypoallergénique et étanche. La bouclerie est en acier inoxydable. Ce qui permet de passer les colliers en machine et autorisent les chiens à se baigner sans problème. Enfin, Dogs & ropes fabrique des colliers en perles de céramique EM (Micro-organismes Efficaces), là aussi personnalisable notamment au nom de l’animal :

«C’est un allié naturel contre les tiques, présente-t-elle. Les perles EM sont fabriquées à partir d’une argile enrichie par des micro-organismes bénéfiques puis naturellement structurés pour conserver leur énergie vibratoire. Cette vibration subtile agit comme une barrière naturelle : elle perturbe les signaux que les tiques utilisent pour repérer le chien. Il suffit d’un petit rituel d’entretien tous les 15 jours pour qu’il reste efficace. C’est idéal pour les personnes faisant de la médiation animal en Ephad ou dans les écoles.»