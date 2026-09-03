Rien qu’à observer son large sourire, on devine que Clémence Dutote est une céramiste heureuse. Depuis le mois de mai, elle se consacre à 100% à sa société, Cera Clem fondée début 2025 dans sa ville natale de Crécy-en-Ponthieu. Un virage à 360°, pour la jeune femme qui était contrôleuse de gestion dans une entreprise industrielle.



Naturel et recyclable à l’infini

«C’est un retour aux sources, se raconte t-elle. Depuis très jeune, je suis attirée par ce qui est manuel. J’ai déjà fabriqué des bijoux, fait de la peinture… Je me suis tournée vers la céramique car la terre est un matériau naturel. Tant qu’elle n’est pas cuite, elle est recyclable à l’infini. Cela fait dix ans, que je la travaille. J’ai effectué plusieurs formations. Je me suis documentée et, au gré de mes rencontres, j’ai échangé avec des artisans potiers».

Dans son atelier de 100 m² situé derrière son habitation, elle a à coeur d’imaginer et de fabriquer des objets uniques, beaux et pratiques avec un supplément d’âme. Ce sont des pendentifs, des fleurs, des mangeoires ou abreuvoirs à oiseaux, des lampes, des vases, de la vaisselle utilisable pour l’alimentaire (assiettes, ramequins, bols, plateaux apéritifs, portes couteaux…), des numéros de maisons, des portes savons, des distributeurs d’eau pour jardinières.

Ateliers découverte et commandes personnalisées

«Tout ce qui revient à une utilisation saine, résume t-elle. Par exemple, un savon artisanal n’est pas conditionné dans du plastique!». Clémence Dutote adore jouer avec les textures de la terre et la couleur des émaux. Elle aime aussi à organiser des ateliers découverte de deux ou quatre heures, pour des particuliers, des entreprises ou des collectivités.

Ses plus belles rencontres, c’est sur les marchés ou les évènements auxquels elle participe régulièrement qu’elle les fait. Il est possible de la contacter sur Facebook ou Instagram. Elle peut compter sur l’imagination débordante de ses clients pour revenir avec des commandes personnalisées : «Sur les stands, je fais des croquis et on s’entend sur ce qui leur plait vraiment. Par exemple, on m’a demandé des bols avec des messages, des plateaux de fromages plus grands ou, plus original, des blasons de famille», précise t-elle.

À noter que Clémence Dutote sera présente sur le marché d’Huppy le 4 septembre (voir encadré), sur la marche gourmande d’Estrées-lès-Crécy le 12 septembre, les mercredis après-midi des vacances de la Toussaint à Belle Dune à Fort-Mahon puis sur différents marchés de Noël.