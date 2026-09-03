Les difficultés de logement pour les étudiants lors de rentrée font la Une des journaux chaque année. Entre résidences étudiantes et appartements pris d'assaut, les embûches ne manquent pas. A Lille, ville qui accueille 72 000 étudiants, les difficultés sont encore plus importantes. Mais l'Icam, école d'ingénieurs reconnue, tente de régler en partie ce problème.

L'école ne met plus en place une «résidence étudiante», mais une «Maison des Icam». Elle compte 318 chambres et accueille chaque année environ 200 nouveaux bacheliers en première année et une centaine d’étudiants de deuxième année, avec une priorité donnée aux primo-arrivants. Pour l'école, «l’étudiant ne se contente pas de louer une chambre, il devient pleinement acteur de son lieu de vie». Les étudiants n'ont pas à multiplier les abonnements ou les frais annexes, car le logement réunit sur un même lieu les équipements et services essentiels à la vie étudiante. Le tout pour un loyer de 575 € par mois, charges comprises, avec plusieurs services comme le wifi, une laverie, une salle de musculation, le ménage des parties communes, une présence humaine 24h/24 et une salle de projection

La «Maison des Icam» se veut être un projet pédagogique pour apprendre la gestion du quotidien, aidé par un bureau des résidents.