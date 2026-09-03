Ce vendredi 4 septembre 2026, les élus locaux et départementaux inaugureront officiellement le nouveau pont de la RD47b reliant Thézey-Saint-Martin à Létricourt. Déjà rouvert à la circulation depuis le 10 juillet dernier après un chantier express de six mois, cet ouvrage de 40 mètres de long remplace l'ancienne structure obsolète de 1954.

Conçu avec une charpente mixte en acier et béton, le pont intègre désormais une circulation à double voie. Cet aménagement modernisé optimise la sécurité des usagers du réseau routier au nord de Nancy, tout en garantissant la fluidité des flux logistiques indispensables aux entreprises et aux actifs de la région.

Un investissement public résilient à fort impact social

Entièrement financé à hauteur de 2 millions d'euros par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, ce projet s'inscrit dans le programme de sécurisation des ouvrages d’art. Sur le plan technique, l'infrastructure améliore sa résilience face aux aléas climatiques grâce à des appuis implantés en retrait du lit de la Seille, limitant les risques d'interruption du trafic lors des crues. Confié au groupement d’entreprises Berthold, Durmeyer et Eurovia, ce chantier a également généré un impact social concret sur le territoire en permettant la réalisation de 940 heures d’insertion professionnelle.