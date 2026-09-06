L'Europe peut "aller vite et satisfaire les attentes" dans le domaine spatial, a assuré dimanche la société allemande Isar Aerospace au lendemain de son premier lancement réussi d'une fusée depuis la Norvège.

Lors d'une conférence de presse, les responsables de cette start-up munichoise fondée en 2018 se sont félicités d'être la première entreprise privée européenne à avoir mis un satellite en orbite par ses propres moyens.

Leur fusée Spectrum a décollé samedi peu après 20H00 GMT d'Andøya, au nord du cercle polaire arctique, et a réussi son deuxième vol test, retardé plusieurs fois à cause de problèmes techniques ou de sécurité.

Le premier essai en mars 2025 s'était soldé par un crash après seulement 30 secondes de vol.

Daniel Metzler, patron d'Isar Aerospace, juge "important de réaliser que l’Europe peut également aller vite et satisfaire les attentes" dans le spatial.

L'espace est l'un des axes principaux de la hausse des dépenses militaires en Europe, enclenchée depuis le début de la guerre en Ukraine face à la menace russe.

Mais le Vieux Continent est pour le moment loin de pouvoir rivaliser avec l'américain Space X, propriété du milliardaire Elon Musk, qui domine largement le marché des lanceurs.

"Un accès stratégique à l’espace, et le fait de ne pas dépendre d’un monopole [...] est extrêmement important pour notre propre sécurité, pour notre propre économie, pour l’autonomie stratégique", a insisté Daniel Metzler.

Pouvoir transporter du matériel "coincé sur Terre" vers l'espace est actuellement le plus gros problème de l'économie spatiale, a-t-il poursuivi.

Start-up, entreprises, gouvernement... "Tout le monde est sur la liste d’attente de quelques entités. Je pense que cela va changer maintenant".

Daniel Metzler a aussi fait état d'un volume de commande de dizaines de milliards d'euros et de discussions avec plus de deux douzaines de pays.

"Nous sommes en très bonnes discussions avec le gouvernement allemand sur une multitude de sujets", a-t-il simplement dit au sujet de potentiels contrats avec la Bundeswehr.

Après Andøya, Isar Aerospace développe un deuxième pas de tir au Canada, qui devrait être opérationnel début 2028.