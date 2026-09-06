Pour son ultime édition, le ZEvent pulvérise déjà son record de dons

"C'est monstrueux !": la dixième et dernière édition du ZEvent, un marathon caritatif mené de vendredi à dimanche par des streamers à Montpellier bat déjà tous les records avec 11 millions d'euros récoltés.

Dans l'euphorie, des stars des plateformes Youtube et Twitch réalisent des défis insolites en échange de dons versés au profit d'une vingtaine d'associations.

"On a commencé en 2016 dans un salon, en branchant les câbles nous-mêmes, en faisant nos salades de pâtes, en dormant par terre", raconte Adrien Nougaret, alias Zerator, star des streamers et cofondateur du ZEvent, avec son ami Dach. "Aujourd'hui on est 80 dans une salle, on est 300 en ligne, c'est monstrueux !"

Dans une pièce du Corum de Montpellier, 80 streamers enchaînent les "lives" face à leur écran d'ordinateurs connectés à plusieurs milliers d'internautes.

Casque et micro sur la tête, ils réalisent des défis parfois rocambolesques, allant de la simple chanson en karaoké à la teinture de cheveux en passant par un catapultage en direct. Dans un joyeux brouhaha, les streamers ne manquent jamais de remercier leur communauté pour ses dons.

Une édition "grandiose

Baby-foot, jeu de boxe, piscine gonflable et plateaux de télévision occupent l'espace.

Sur une table de massage, Nico, un streamer bien connu du grand public pour avoir traversé la France à pied avec son acolyte Byilhann, se fait épiler le torse devant sa communauté connectée. "C'est pour la bonne cause", s'époumone-t-il.

Pour cette édition, si les dons atteignent un palier de 200.000 euros juste sur son profil, il prévoit, cette fois, de rallier Paris depuis Dakar sans prendre l'avion.

"C'est un gros projet, déclare-t-il à l'AFP. Traverser cinq pays en stream, 24H/24, 7 jours sur 7, en 30 jours".

À peine à mi-chemin du marathon samedi soir, les 339 streamers participant avaient déjà récolté la somme atteinte à 20H dimanche l'année dernière, se sont félicité les organisateurs. Annoncée comme étant la dernière, cette édition "se veut explosive, grandiose", a prévenu Zerator.

"On a décidé (d'arrêter) parce qu'on a l'impression que le ZEvent a offert tout ce qu'il avait à offrir", justifie-t-il, tout en soulignant l'existence d'autres marathons caritatifs en live.

"En France, on a environ tous les trois week-ends un événement caritatif sur Twitch. Le ZEvent est le plus connu, mais il y en a plein d'autres. Le fait que ZEvent se calme un peu, ça va faire augmenter un peu tout ça", espère-t-il.

Les Enfoirés, le Téléthon, le ZEvent

Parmi les généreux donateurs, les chanteurs toulousains Bigflo & Oli ont versé un don de 100.000 euros, annoncé lors du concert d'ouverture jeudi soir.

"Ce n'est pas le concours de celui qui donnera le plus", assure Bigflo à l'AFP. "Si vous n'avez qu'un euro à donner, cet euro sera aussi important que notre don".

"La génération d'avant a eu les Enfoirés, le Téléthon qui se poursuit. Le ZEvent, c'est un peu notre truc à nous, génération des trentenaires", énonce fièrement le chanteur.

Depuis quatre ans, la Fondation de France gère toute la collecte pendant l'événement, puis accompagne les associations dans la mise en œuvre d'actions grâce aux dons récoltés.

"Le ZEvent, ça a permis vraiment ces 10 années d'avoir une nouvelle génération de donateurs, des streamers qui n'avaient pas forcément connaissance de tout le milieu associatif", pointe Agathe Djelalian, responsable des relations médias à la Fondation de France.

Après neuf éditions et plus de 58 millions d'euros levés dont plus de 16 millions en 2025, l'édition 2026 versera les dons aux 22 associations ayant bénéficié des Zevent précédents, dont la Ligue contre le cancer, Action contre la faim, Amnesty International, le Secours populaire ou la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).