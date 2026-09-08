Face à cette situation, le Département souhaite revoir son organisation et mieux anticiper les prochaines saisons à risque. Une assemblée départementale extraordinaire consacrée à la sécurité civile a ainsi été organisée en présence d’André Accary, président du Département. Dix pistes de travail ont été présentées pour renforcer la préparation du territoire.

Parmi les priorités figure une meilleure coordination entre les différents acteurs susceptibles d’intervenir lors d’un incendie : sapeurs-pompiers, collectivités, agriculteurs, forestiers, chasseurs, services de l’État, mais aussi citoyens volontaires. Le Département entend également renforcer les moyens humains, matériels, aériens et technologiques pour détecter plus rapidement les départs de feu et faciliter les interventions.

Préparer l’été 2027 dès maintenant

La prévention occupe aussi une place importante dans cette réflexion, avec notamment un travail autour de la culture du risque auprès des jeunes et des collégiens. La disponibilité de l’eau fait également partie des sujets abordés, avec l’objectif de mieux connaître les ressources existantes et de faciliter leur mobilisation dans les secteurs les plus exposés.

Ces différentes propositions doivent maintenant être discutées avec les acteurs concernés avant de faire l’objet de rapports et de décisions lors des prochaines assemblées départementales. L’objectif est notamment de mieux préparer l’été 2027. Cette démarche vient compléter les investissements réalisés depuis 2020 et le travail mené au quotidien par les équipes du SDIS 71.







