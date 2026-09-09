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Transition écologique : une journée d'animations à la gare de Ribécourt

Ouverte à tous, une journée d’animations vise à sensibiliser les habitants à la maîtrise de l’énergie, au bien vivre ensemble et à la transition écologique, à Ribécourt-Dreslincourt, le mercredi 9 septembre de 10h à 15h30.

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© Halfpoint – adobestock

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 9 septembre 2026 - Mis à jour le 9 septembre 2026

GRDF, Clésence et l’OPAC de l’Oise, en partenariat avec la communauté de Communes des Deux Vallées et la Ville de Ribécourt-Dreslincourt, organisent une Journée de la Transition au cœur du quartier de la gare de Ribécourt-Dreslincourt. 

Ouverte à tous, cette journée d’animations vise à sensibiliser les habitants à la maîtrise de l’énergie, au bien vivre ensemble et à la transition écologique. Dans un contexte où la maîtrise de sa consommation d'énergie, cette journée prend tout son sens. 

La journée sera rythmée par des animations, challenges, spectacles, ateliers et de nombreux jeux pour découvrir, de manière pédagogique et ludique, les enjeux de la transition écologique, solidaire et énergétique.