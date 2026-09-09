GRDF, Clésence et l’OPAC de l’Oise, en partenariat avec la communauté de Communes des Deux Vallées et la Ville de Ribécourt-Dreslincourt, organisent une Journée de la Transition au cœur du quartier de la gare de Ribécourt-Dreslincourt.

Ouverte à tous, cette journée d’animations vise à sensibiliser les habitants à la maîtrise de l’énergie, au bien vivre ensemble et à la transition écologique. Dans un contexte où la maîtrise de sa consommation d'énergie, cette journée prend tout son sens.

La journée sera rythmée par des animations, challenges, spectacles, ateliers et de nombreux jeux pour découvrir, de manière pédagogique et ludique, les enjeux de la transition écologique, solidaire et énergétique.



