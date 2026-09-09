Amiens candidate à un prix européen pour son accessibilité

Amiens veut faire reconnaître ses avancées en matière d’accessibilité. La Ville candidate à l’Access City Award, un prix européen qui récompense les communes de l’Union européenne ayant engagé des actions pour rendre leur territoire plus accessible. La candidature intervient alors que la Commission européenne invite les villes de plus de 50 000 habitants à présenter leurs initiatives.

Pour défendre son dossier, la collectivité s’appuie notamment sur la parole des habitants. Une vidéo animée par Océane Sermadiras, adjointe à l’accessibilité, présente plusieurs Amiénois témoignant des avancées réalisées et de leur participation aux projets conduits par la Ville. Au-delà de la distinction recherchée, cette candidature permet à Amiens de mettre en visibilité les politiques locales destinées à améliorer l’accès aux équipements, aux services et à la vie urbaine.

L’accessibilité devient un enjeu territorial

Pour les collectivités, l’accessibilité dépasse désormais la seule mise aux normes des bâtiments. Elle concerne également la conception des espaces publics, l’accès aux services et la participation des habitants aux projets. En valorisant ses initiatives à l’échelle européenne, Amiens s’inscrit dans une problématique partagée par les villes françaises : adapter les territoires aux différents usages et renforcer leur capacité à accueillir l’ensemble des populations.