Ippécourt : l’État injecte 61 000 euros dans le patrimoine

À Ippécourt, dans la Meuse, le patrimoine communal vient de franchir une nouvelle étape. La restauration de l’église a été inaugurée en présence du sous-préfet chargé de mission auprès de la préfète de la Meuse, des élus et des acteurs engagés dans le projet. L’État a contribué à hauteur de 61 000 euros au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Porté à l’origine par l’ancien maire Marc Nicolas puis finalisé sous l’impulsion de Viviane Dolzi, le chantier a notamment permis de mettre en valeur l’autel provenant de l’ancienne abbaye Saint-Vanne de Verdun, classé depuis 1994, ainsi qu’une sculpture de la Vierge aux cheveux naturels. La Fondation du patrimoine a également accompagné l’opération.

Le patrimoine devient un levier économique

À l’échelle nationale, la restauration du patrimoine rural s’inscrit dans une logique d’investissement territorial qui dépasse la seule préservation des bâtiments. Ces chantiers mobilisent des financements publics, mais aussi des collectivités, des entreprises du bâtiment et des acteurs associatifs, créant une chaîne de dépenses directement injectée dans l’économie locale. Ils peuvent également contribuer à renforcer l’image et l’attractivité des communes, en donnant une nouvelle visibilité à des sites susceptibles d’alimenter des parcours touristiques ou des initiatives culturelles.