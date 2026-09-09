Le festival nancéien Le Livre sur la Place, créé en 1979 et parrainé par l'Académie Goncourt, s'impose une nouvelle fois comme le moteur économique de la rentrée littéraire. En récompensant Anne Godard ce vendredi 11 septembre, le jury composé de figures locales de la librairie (L’Autre Rive, Librairie Didier, Le Hall du livre) et du service culture du Point assure au roman Nous aussi un écho commercial puissant. Succédant à Laurent Mauvignier, lauréat 2025, Anne Godard intègre un palmarès qui booste traditionnellement les ventes de livres sur le territoire régional et national.

Une œuvre puissante plébiscitée par les libraires locaux

Édité par Actes Sud, Nous aussi explore l'emprise et les secrets d'une famille étouffante. Les professionnels de l'industrie du livre de Nancy ont massivement salué la virtuosité et l'architecture de cette œuvre chorale. Pour les libraires de la région, ce choix fort témoigne de la vitalité de la création littéraire et de la capacité des acteurs culturels locaux à prescrire des succès de librairie majeurs, consolidant ainsi l'économie de la chaîne du livre en Lorraine.

La remise du prix sera suivie d'un entretien public mené par Christophe Ono-dit-Biot, offrant une vitrine culturelle de premier plan pour la ville de Nancy.