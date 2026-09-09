Nancy : Élise Lespade remporte le Prix Stanislas 2026

Réuni le mercredi 2 septembre 2026, le jury de professionnels et d'étudiants a choisi d'honorer Élise Lespade pour Paradisi Gloria, publié aux Éditions Le Cercle ouvert. Ce prix, créé en 2016 par l'organisation du Livre sur la Place de la Ville de Nancy, marque le coup d'envoi des distinctions de la rentrée économique et culturelle de la région. La cérémonie officielle de remise du prix aura lieu le samedi 12 septembre prochain au Forum littéraire Bernard Pivot, dans le cadre du festival Le Livre sur la Place.

Un roman choral puissant salué par le jury

Paradisi Gloria a su s'imposer face à une sélection finale rigoureuse de neuf ouvrages. Le roman d'Élise Lespade plonge les lecteurs dans un drame bourgeois contemporain à travers l'histoire de la famille Bromberg, marquée par l'emprise, les traumatismes et les secrets militaires. Cette œuvre chorale commence par la correspondance d'une jeune femme incarcérée et se déploie à travers des perspectives multiples, captivant le jury par son ambition narrative et sa force tragique.

En plus d'une visibilité nationale pour l'autrice et sa maison d'édition, le Prix Stanislas s'accompagne d'une dotation financière de 3 000 euros. Le public et les acteurs économiques de la filière livre pourront assister à la remise officielle du trophée le samedi 12 septembre à 11 h. Ce rendez-vous se déroulera au Forum littéraire Bernard Pivot, situé place de la Carrière à Nancy, confirmant le dynamisme culturel de la région Grand Est.