RFN : 200 collaborateurs en vue et un troisième site à Roncq

Le cabinet familial RFN, spécialisé dans le conseil et l’expertise pour les entrepreneurs et particuliers étrangers développant des projets en France, ouvre une troisième implantation à Roncq, le 12 septembre prochain. Après Boeschepe et Lille, ce nouveau site doit accompagner la croissance de l’entreprise et renforcer sa proximité avec les entrepreneurs belges et néerlandais.

Installé à proximité du poste-frontière de Rekkem, le nouveau bureau pourra accueillir 100 collaborateurs dans un premier temps. RFN mise sur des espaces de travail modernes et flexibles, destinés à favoriser la collaboration et le partage d’expertise. «Roncq représente bien plus qu’un bureau supplémentaire», souligne Marnix Cornette, CEO de RFN, qui voit dans cette implantation un investissement dans les équipes autant que dans la relation avec les clients.

Franchir le cap des 200 collaborateurs

Depuis 1984, le cabinet accompagne entreprises et particuliers sur leurs problématiques fiscales, juridiques, sociales et financières liées à la France. Son positionnement repose notamment sur des équipes franco-belges et des conseillers néerlandophones, afin de faciliter les démarches des clients étrangers.

Cette nouvelle implantation intervient alors que RFN connaît une forte croissance. Le cabinet affiche 27 millions d'euros de chiffre d’affaires annuel et a doublé ses revenus comme ses effectifs en six ans. Il devrait franchir le cap des 200 collaborateurs au quatrième trimestre 2026. En parallèle, l’entreprise poursuit ses investissements dans la digitalisation, l’optimisation des processus et l’intelligence artificielle.