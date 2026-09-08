Rouen : 400 acteurs réunis autour de l’intelligence artificielle

À Rouen, l’intelligence artificielle s’installe au cœur des discussions entre entreprises, chercheurs et acteurs publics. Le Normandie numérique festival, organisé le 24 septembre à la Halle aux Toiles, réunira environ 400 participants issus du monde économique, institutionnel et académique.

Pour cette édition 2026, placée sous le thème «Équilibre», l’événement entend notamment mettre en débat les transformations provoquées par l’IA dans les organisations. Conférences, tables rondes et démonstrations permettront d’aborder les arbitrages entre automatisation et décision humaine, innovation et responsabilité ou encore performance et éthique.

Au programme

Le programme donne une place importante aux conséquences concrètes de cette accélération technologique. Jérôme Coutou ouvrira la journée à 9 h 30 avec une intervention sur la frontière entre décision humaine et automatisation.

À 10 h 45, Nathalie Sonnac s’intéressera aux effets de l’IA sur les médias, l’information et l’esprit critique. La journée se terminera avec Pascal Picq, qui abordera les liens entre intelligence artificielle, évolution humaine, travail et transformations de la société.

