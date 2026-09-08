À cette occasion, le caviste d’Hauconcourt Pascal Cornet propose une sélection de 28 cuvées issues de plusieurs grandes régions viticoles françaises, notamment la Bourgogne, Bordeaux, la vallée de la Loire, la vallée du Rhône, le Languedoc et le Sud-Ouest. Un whisky bio français complète également cette offre. Les bouteilles sont proposées à partir de 7,50 euros, avec l’objectif de permettre au public de découvrir différentes références à des prix accessibles.

Des vins choisis pour leur goût et leur prix

Si le bio gagne du terrain, les attentes des consommateurs restent avant tout liées au goût et au prix. Selon l’Agence BIO, le goût constitue le premier critère de choix pour 58% des consommateurs, devant le prix, cité par 47% d’entre eux. La sélection présentée à Hauconcourt repose ainsi sur ces différents critères. Le caviste accompagne également les clients dans leurs choix en fonction de leurs goûts, de leur budget et de l’occasion.

Tout au long du mois de septembre, des dégustations, des rencontres avec des vignerons et différentes animations permettent également de découvrir les vins proposés et d’échanger autour de leur production.

Une démarche engagée dans la durée

Cette opération s’inscrit dans un engagement plus large de Comptoir des Vignes en faveur de l’agriculture biologique. L’enseigne indique notamment accompagner des vignerons en conversion et souhaite poursuivre le développement de cette offre dans les prochaines années. Elle s’est ainsi fixé pour objectif de porter à 30 % la part des vins biologiques dans ses ventes d’ici 2030. À Hauconcourt, cette foire aux vins constitue une nouvelle occasion de mettre ces références en avant auprès du public jusqu’au 30 septembre.