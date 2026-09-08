Les capteurs physiques embarqués et des suites logicielles d'analyse de données en temps réel développés par Webreathe permettent aux exploitants de réseaux de transports de mesurer précisément l'affluence pour ajuster l'offre, renforcer la sécurité et optimiser l'exploitation.

Depuis sa création en 2018, l'entreprise lilloise Wenius (dont la marque commerciale est Webreathe) totalise plus de deux milliards de passagers comptés et collabore avec une cinquantaine de grands comptes, dont Keolis, Transdev, RATP Dev et la SNCF. Pour accélérer la commercialisation de sa solution et structurer sa croissance, Wenius vient de réaliser une levée de fonds de 200 000€ auprès d'IRD Invest (fonds Nord Création) et de Finorpa Gestion (fonds Hauts-de-France Avenir TPE PME).

Rayonnement et nouveaux réseaux

Avec cette levée de fonds, l'entreprise cible l'équipement de nouveaux réseaux de taille moyenne en France et le développement des revenus récurrents issus du modèle SaaS. Elle vient d'ailleurs d'obtenir le référencement auprès de la Centrale d'Achat du Transport Public (CATP). «Cette levée de fonds (...) va nous permettre d'accélérer notre développement avec la possibilité notamment d'anticiper les commandes de matériels de nos clients» a commenté Nasrédine Chenoufi, fondateur et dirigeant de Webreathe.

Webreathe compte 48 collaborateurs (dont 80% en technique) et a développé cinq technologies. Elle est basée à Euratechnologies.