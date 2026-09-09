Un projet d’ampleur de décarbonation de l’industrie bientôt en Meuse

Un nouveau projet structurant dans la région Grand Est avec un investissement de près de sept millions d’euros visant à produire à terme 34 000 tonnes de combustibles solides de récupération (CSR) par an, principalement destinées à alimenter la cimenterie Vicat de Xeuilley, en Meurthe-et-Moselle. Portée par Derichebourg Environnement et Vicat qui ensemble ont décidé de franchir une nouvelle étape, en s’appuyant sur ValèreCo, leur société commune, la future unité de production de CSR posera ses valises en Meuse et plus particulièrement à Pagny-sur-Meuse. Ce choix géographique s’explique par un double soutien de la région Grand Est au travers du dispositif Grand Est - Aide aux grandes entreprises et du GIP Objectif Meuse dont la priorité est de développer le tissu industriel local mais aussi de soutenir les projets liés à la transition écologique dans ce territoire rural.

Circuits courts

La future installation s’appuiera sur une logique de circuits courts puisque les «CSR seront produits à moins de 50 km de leur lieu de consommation, limitant les transports tout en garantissant un débouché pérenne à l’ensemble de la production», selon le communiqué de presse paru en septembre. Cette organisation vise à «réduire l’enfouissement des déchets non recyclables, à substituer des combustibles fossiles par une énergie locale et circulaire, avec 30 000 tonnes de CO₂ évitées chaque année, contribuer aux objectifs nationaux de réduction de la consommation d’énergies fossiles et à renforcer la résilience énergétique de l’industrie française». Alors que ce projet est en discussion depuis déjà de nombreux mois, le calendrier prévisionnel annonce le démarrage de l'installation des 3 000 m² de surfaces d’exploitation pour début 2028.