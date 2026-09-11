Verdun Expo : les animaux en vedette

Avec plus de 45 000 visiteurs attendus, la Foire de Verdun reste le premier événement annuel populaire à avoir lieu dans ce département rural. Si près de 450 exposants sont présents, c’est bien l’espace élevage et agricole qui est particulièrement prisé des plus jeunes. S’étendant sur plus de 15 000 m², l’agriculture meusienne au grand complet est au rendez-vous avec une même volonté de valoriser les savoir-faire, la qualité et les productions locales mais aussi de susciter des vocations. Pour la deuxième année consécutive, une ferme pédagogique est aménagée au cœur du village agricole. Parmi les temps forts attendus, les différents concours orchestrés par l’association des éleveurs meusiens vont se succéder entre samedi et dimanche : bovins, chevaux ardennais, présentations d’ovins, volailles...

Le pont avec Terre de cultures

Alors que l’opération Terre de cultures s’est clôturée le 4 septembre avec un dernier concert gratuit organisé dans l'exploitation de la famille Fagot, à Rarécourt, un pont se crée avec Verdun Expo. «On a vécu un moment magique non prévu au programme avec la naissance d’un veau lors de la venue d’enfants chez la famille Magisson lors de l’opération menée à Montzéville le 29 mai dernier», confie Nicolas Pérotin, le président de la Chambre d’agriculture de la Meuse, rappelant «la valeur pédagogique et émotionnelle de ces rencontres et de l’engagement des exploitants au-delà de nos attentes». Après avoir vu (de loin) le veau naître, les enfants l’ont baptisé puis ont reçu un faire-part de naissance. La suite de la petite histoire ? Tous sont invités à venir défiler avec lui sur le ring, lors de la présentation officielle des veaux qui aura lieu dimanche à 16 h. «Nous devons créer des animations à destination du grand public mais aussi communiquer autrement à l’heure où nous manquons cruellement de bras. Parmi ces jeunes, peut-être qu’une vocation naîtra !», espère Geoffrey Magisson. C’est en tout cas un des enjeux de l’implication des agriculteurs engagés dans Terre de cultures comme dans Verdun Expo.