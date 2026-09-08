Normandie : 373 postes à pourvoir dans le secteur de la santé

Avec 373 postes à pourvoir en Normandie, Adecco Medical lance une campagne de recrutement destinée à renforcer les effectifs des établissements de santé et du secteur médico-social. La majorité des opportunités concerne l’intérim, avec 250 postes, auxquels s’ajoutent 27 CDI intérimaires et 1 poste en CDI ou CDD selon les besoins annoncés.

Médecins, infirmiers, aides-soignants, infirmiers de bloc opératoire, auxiliaires de vie ou de puériculture, préparateurs en pharmacie, techniciens de laboratoire et éducateurs figurent notamment parmi les profils recherchés.

Pour l’entreprise, le recrutement s’accompagne d’un volet consacré à la montée en compétences. Adecco Medical propose à ses candidats plus de 300 modules de formation, accessibles en e-learning, en présentiel ou en classe virtuelle. Des parcours en alternance, des dispositifs de VAE ainsi que des formations certifiantes ou diplômantes complètent cette offre.

Adecco Medical indique avoir mis à l’emploi près de 45 000 professionnels de santé en France en 2024 et travailler avec plus de 10 000 établissements clients.