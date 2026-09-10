Alzheimer : deux journées prévues à Chalon-sur-Saône en septembre

À l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer, France Alzheimer Saône-et-Loire propose deux événements ouverts à tous à Chalon-sur-Saône. Le premier se tiendra lundi 21 septembre 2026, de 14h à 18h, à la salle Marcel-Sembat. Une vingtaine de partenaires institutionnels et associatifs seront présents pour informer les visiteurs. Des stands, ateliers et animations permettront aux familles de découvrir les dispositifs d’accompagnement disponibles pour les personnes malades et leurs proches aidants.



L’après-midi sera également marqué par le spectacle «Là où dorment les souvenirs», programmé à 16h. Cette création est issue d’une année de rencontres autour de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. Une buvette et une petite restauration seront proposées par le comité de quartier Saint-Jean-des-Vignes. L’accès aux différentes animations est gratuit.

Jeux et activité physique

Le samedi 26 septembre, de 14h à 18h, le rendez-vous se poursuivra au square Chabas. Intitulée «Jouons et bougeons pour Alzheimer», cette seconde journée privilégiera les activités ludiques et physiques en plein air. Parcours d’obstacles, jeux de lancer, jeux en bois, activités rythmées, chamboule-tout et atelier d’art floral seront proposés aux participants, enfants comme adultes.



Cette rencontre doit aussi permettre de rappeler l’intérêt de l’activité physique adaptée dans l’accompagnement des personnes concernées par la maladie. L’association Siel Bleu et une diététicienne participeront notamment aux animations. Comme le premier rendez-vous, cette journée sera gratuite et accessible à tous. Une buvette et une petite restauration seront également disponibles sur place.