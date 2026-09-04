A31 bis : un avis favorable, mais trois réserves à lever en Moselle

Après l’enquête publique organisée du 11 mai au 27 juin 2026, la commission d’enquête a rendu public son rapport et ses conclusions motivées sur le projet d’A31 bis. Elle émet un avis favorable à la demande de déclaration d’utilité publique (DUP), assorti toutefois de trois réserves et de trois recommandations.

Cette enquête portait sur le secteur nord de l’A31 bis, entre l’échangeur de Richemont et la frontière luxembourgeoise, qui vise notamment à répondre à la saturation chronique de l’A31 et à améliorer les déplacements sur cet axe majeur du sillon lorrain.

Des garanties attendues

Ce feu vert n’est cependant pas sans conditions. La première réserve porte sur le respect des engagements pris par le maître d’ouvrage tout au long de la concertation et de l’enquête publique.

La commission demande également la mise en place d’une station fixe de mesure de la qualité de l’air à la sortie nord du futur tunnel sous Florange.

Enfin, le projet devra apporter des réponses aux inquiétudes liées aux entreprises de la zone de Sainte-Agathe, à Florange, potentiellement impactées par les aménagements. Le maître d’ouvrage s’est notamment engagé à revoir le projet d’échangeur afin d’en réduire les conséquences et les besoins éventuels de relocalisation.

Parmi les recommandations figure aussi la question du futur péage. La commission souhaite que des tarifs suffisamment attractifs permettent d’inciter les automobilistes à rester sur l’autoroute, tout en limitant la charge financière pour les habitants du nord mosellan dans leurs déplacements quotidiens.

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