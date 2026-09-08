Yves Brunier, l'un des pères et interprète de Casimir, est mort

Cocréateur et interprète de Casimir, le dinosaure orange héros de la série culte "L'Ile aux enfants", Yves Brunier est décédé vendredi à 85 ans.

"Son humour irrévérencieux et son impertinence poétique continuent de nous accompagner", ont témoigné mardi dans un communiqué à l'AFP ses enfants, à la suite de son décès à Créteil.

De 1974 à 1982 et pendant presque 1.000 épisodes, Casimir, le "monstre gentil", a enchanté l'ORTF, France 3, puis TF1 avec sa silhouette rebondie (157 cm de tour de taille), ses facéties et son plat préféré, le gloubi-boulga.

Créé avec Christophe Izard, concepteur de programmes jeunesse disparu en 2022, le dinosaure était joué par Yves Brunier, comédien et marionnettiste. Il se couvrait pour l'occasion d'une épaisse combinaison en mousse et tissu jersey pesant près de 10 kg, véritable "instrument de torture" sous la chaleur, disait-il.

"Ceux qui l'ont connu se souviendront d'un homme libre, drôle et magnifiquement têtu", lui ont rendu hommage ses trois enfants.

Né le 19 mars 1941 à Lyon, Yves Brunier suit des études d'arts appliqués puis de théâtre à l'Ecole de la rue Blanche à Paris. Il travaille comme régisseur et assistant décorateur, avant d'accompagner le créateur de spectacles Philippe Genty pour un tour du monde en 2CV à la découverte des marionnettes de tous les continents sous le patronage de l'Unesco.

Il consacre ensuite huit ans à Casimir, alors que le programme devait durer initialement trois mois. "L'Ile aux enfants" se voulait "pédagogique et ludique", disait-il à l'AFP en 2014, pour les 40 ans du programme.

"Bien que (Casimir) soit un monstre, il avait la psychologie de son public: il faisait les bêtises que les enfants rêvaient de faire, il leur permettait de développer leur langage, parlait de protection de l'environnement, de tolérance", faisait-il valoir.

Pas moraliste, mais naïf et parfois de mauvaise foi, Casimir se résumait en trois G, selon son cocréateur: "Gaffeur, gourmand, gentil".

Gloubi-boulga et remix

Depuis l'émission, le dinosaure a eu droit à des spectacles, une comédie musicale, des "gloubi-boulga nights" pour quadras nostalgiques et à un remix de son générique en version techno dans les années 1990: "Voici venu le temps des rires et des chants..."

A base de confiture de fraises, de bananes écrasées, de chocolat râpé, de moutarde et de saucisse crue, le gloubi-boulga est entré dans le langage courant, synonyme de mélange peu ragoûtant.

En 2006, les deux inventeurs de Casimir s'étaient affrontés devant les tribunaux.

Christophe Izard, qui avait inventé le nom du héros, défini son caractère et son langage, reprochait à Yves Brunier, inventeur de la physionomie du gros dinosaure, d'avoir publié en 2003 un livre intitulé "Mémoires du monstre orange".

De son côté, M. Brunier estimait que son ex-camarade de création avait à son tour porté atteinte à ses droits d'auteur notamment en déposant les marques "Casimir", "Gloubi-Boulga" et "L'Ile aux enfants". La justice avait partiellement fait droit à leurs demandes respectives.

Le duo a été à l'origine d'autres séries, dont le "Village dans les nuages", diffusé de 1982 à 1985 sur TF1.

Au total, Yves Brunier a créé ou participé à la création de quelque 130 personnages, pour la télévision et aussi la publicité. Il a en outre été critique d'art pour la revue Actualités des Arts.

"En 1982, je ne pensais pas que (Casimir) survivrait à la fin de son émission", avait-il raconté dans le livre "Dans la peau d'un monstre (gentil)" (éditions Intervalles, 2014).

Selon lui, "son retour a été servi" par "la mode du retour à l'enfance et à la nostalgie du passé", "un refuge pour les adultes en mal d'adaptation à une société basée sur la compétitivité".