Après une première phase de concertation préalable volontaire en 2025, le projet de modernisation de l’Aéroport Paris-Beauvais est entré depuis le 15 juin dans une étape réglementaire où le public peut consulter le dossier de conception et donner son avis. Cette consultation se déroule en parallèle de l’instruction administrative de l’étude d’impact environnemental et garantit la transparence du projet. Dans le cadre de cette consultation - qui prendra fin le 15 septembre – une réunion publique est organisée le 8 septembre à Tillé.

Ce projet de modernisation de l'aéroport de Beauvais suscite beaucoup de débats. La société Bellova – une société gérée par plusieurs actionnaires à la tête de l'aéroport – a impulsé un projet de développement, estimé à 200 millions d'euros. Au total, 30 000 m² de surface de bâtiments supplémentaires seront construits. Ainsi, les deux terminaux de 14 000 m² passeront à 43 000 m², avec un début des travaux prévu en 2027 pour une fin estimée en 2030. Cet agrandissement permettra de fluidifier les mouvements au sein de l'aéroport mais aussi de proposer une véritable expérience aux voyageurs. Une modernisation et une extension qui ont pour but de suivre la croissance de l'aéroport, qui connaît une augmentation du trafic. Un aéroport aujourd'hui reconnu et victime de son succès.

Soutien du monde socio-économique

Dans ce projet, deux camps s'affrontent : les sociétés de riverains sont en désaccord, dénonçant une atteinte à l'environnement, et une partie du monde socio-économique soutient ce projet, notamment via la signature d'une tribune. Dans cette dernière, une centaine d'entités ont signé. «Le débat sur le rôle des infrastructures dans les territoires ne peut plus être abordé sous l’angle réducteur d’une simple opposition entre activité économique et considérations environnementales, explique cette tribune. Dans un contexte de réflexion profonde des équilibres territoriaux, l’Aéroport Paris-Beauvais s’impose comme un acteur structurant, dont l’apport dépasse largement sa fonction première de transport».

Troisième employeur du Beauvaisis, son activité soutient plus de 5 500 emplois équivalents temps plein, dont plus de 1 500 emplois directs sur la plateforme. «Entre 2019 et 2024, ces emplois directs ont progressé de 63 %», constate la société Bellova.



D'un point de vue économique, cette tribune démontre aussi que l'aéroport est une opportunité pour le tourisme local avec «une forte progression de l'offre d'hébergements touristiques, en hausse de 86% en quatre ans, ainsi que par plus de 400 000 nuitées enregistrées sur l'agglomération en 2025. Cette dynamique a permis de générer près de 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les locations touristiques».



Du côté de l'environnement, la tribune met en perspective la responsabilité environnementale assumée de l'aéroport. «Le projet de modernisation est une opportunité pour amplifier la démarche de décarbonation de l’aéroport engagée depuis plusieurs années», exprime la société Bellova.