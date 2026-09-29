À l’occasion de Batimat, le salon professionnel de la construction qui se tient jusqu’au 1er octobre 2026, Gi Group met en avant les besoins en recrutement du secteur du bâtiment. À Beauvais, plusieurs postes de manutentionnaires sont proposés en intérim à partir de la fin du mois de septembre. « On pense souvent aux métiers du chantier quand on parle de BTP, mais la filière repose aussi sur des fonctions logistiques essentielles. Les manutentionnaires assurent la bonne circulation des matériaux et des équipements, sans laquelle rien ne peut avancer. Batimat est une belle occasion de rappeler que ces métiers de l'ombre font pleinement partie de l'écosystème du bâtiment», déclare Gi Group, agence d’Amiens.

Des postes liés à la logistique

Cette campagne doit permettre de renforcer les équipes chargées des opérations logistiques liées aux matériaux et équipements du bâtiment. Les personnes recrutées auront notamment pour mission de réceptionner, trier et stocker les marchandises. Elles devront également vérifier la conformité des commandes et assurer la circulation des colis sur le site avec les moyens mis à leur disposition.

À travers ces recrutements, Gi Group répond aux besoins de main-d’œuvre des entreprises du BTP. L’acteur du recrutement intervient au niveau national et notamment dans les Hauts-de-France pour accompagner les entreprises dans leurs recrutements et leurs besoins de renfort.

Les offres s’adressent aux personnes disposant déjà d’une expérience en manutention ou en logistique, mais également à celles qui souhaitent découvrir ce métier. Les missions proposées peuvent permettre de développer des compétences liées à la gestion des flux et d’explorer un environnement professionnel associé aux métiers du bâtiment. Les candidats seront accompagnés par les équipes de Gi Group tout au long du processus, de l’entretien jusqu’à leur intégration sur site.

Les personnes intéressées peuvent consulter les offres disponibles à Beauvais sur le site internet de Gi Group et déposer leur candidature



