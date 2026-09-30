Une commission gouvernementale a recommandé mercredi au président du Panama de rouvrir la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert d'Amérique centrale, fermée en 2023 sur décision de justice après une forte contestation sociale.

L'exploitant de la mine, l'entreprise canadienne First Quantum Minerals, avait engagé des procédures d'arbitrages internationaux pour réclamer 27 milliards de dollars - l'équivalent de 30% du PIB panaméen - en dédommagement pour la fermeture, procédures finalement suspendues en 2025 dans l'attente d'une décision définitive du gouvernement panaméen sur sa réouverture.

Située sur la côte caraïbe, cette mine produisait quelque 300.000 tonnes de concentré de cuivre par an, soit 75% des exportations et 5% du PIB du Panama, et représentait 6.000 emplois directs.

Elle avait fermé en novembre 2023, après des semaines de manifestations contre l'activité minière, la Cour suprême de justice ayant déclaré la concession inconstitutionnelle car violant des normes environnementales et des règles en matière d'appel d'offres publics.

Dans les zones proches du projet, certains habitants réclament sa réouverture en raison des milliers d'emplois en jeu.

Mercredi, une commission composée de plusieurs ministres a remis un rapport au président José Raul Mulino dans lequel elle recommande la reprise des opérations sur le site.

"Je vais étudier ce rapport (…) avec le temps qu'un document de cette importance exige", a déclaré le dirigeant.

La commission précise que l'objectif à long terme sera la fermeture progressive des installations dans le pays, où une loi interdit l'octroi de nouvelles concessions minières.

"Une opération de cette envergure ne se ferme pas en un an ni même en cinq", a affirmé le ministre de l'Industrie, Julio Molto, membre de la commission.

La société canadienne a réagi en se disant, dans un communiqué, prête à collaborer "de manière constructive et de bonne foi" afin d'établir un cadre juridique "juste" et "durable" permettant de reprendre les activités.

Les défenseurs de l'environnement ont fait part de leur inquiétude.

Le gouvernement "n'explique pas comment cette reprise peut être conciliée" avec la décision de la Cour ni avec l'interdiction de l'activité minière dans le pays, a déclaré à l'AFP Lilian Guevara, du Centre d'incidence environnementale du Panama.