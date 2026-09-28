Dury : Techniciens des eaux rayonnent sur les Hauts-de-France

Il y a quelques jours, La Samarienne des matériaux TP, présente à Longueau et Beauvais, a organisé un évènement privé - le premier du genre - regroupant une quarantaine d’exposants (constructions en béton, canalisations, raccords pour eau…), venus de toute la France à la Ferme d’Hébécourt, près d’Amiens. Les équipes de Techniciens des eaux ont profité de cette journée, pour échanger avec des fournisseurs.

Fabrication, livraison et maintenance

Située à Dury, l’entreprise de 13 salariés est spécialisée dans la distribution de matériel pour l’assainissement non collectif et de systèmes enterrés de récupération d’eaux de pluie pour arroser son jardin ou alimenter la machine à laver ou les toilettes. Ses clients sont des installateurs, des particuliers, des grands donneurs d’ordre basés dans les Hauts-de-France. Elle intervient pour des maisons individuelles et pour du semi-collectif, pour des réhabilitions de filières autonomes ou des installations neuves :

«Nous livrons et installons le matériel. Ensuite, nous assurons la mise en route et derrière la maintenance. Nous avons un peu plus de 3 000 contrats de maintenance sur les Hauts-de-France. Nous passons tous les ans en préventiel et ce contrôle complet de l’installation permet de préconiser ou non son pompage et son nettoyage», soulignent Charlie Defert, le dirigeant de Techniciens des eaux, et Valentine, assistante de direction chez Techniciens des eaux.

Pompe intelligente de nouvelle génération

A l’invitation de La samarienne des matériaux TP, ils ont pu aller à rencontre de plusieurs de leurs fournisseurs comme Tricel, spécialisé dans la fabrication de micro-stations filtres compacts pour les maisons individuelles, Tubao dont le métier est de développer des micro-stations d’épuration au delà de 50 équivalent habitants et des réserves incendie ou de Xylem. Cette société suédoise qui possède une agence à Villeneuve d’Ascq s’est taillée une renommée mondiale dans les technologies et services numériques de l’eau.

Exceptionnellement, l’assistance a pu découvrir sa technologie mobile Concertor, grâce à un banc d’essai mobile : «Cette pompe intelligente de nouvelle génération avec sa solution Flygt concertor analyse en permanence les conditions du réseau et adapte automatiquement son fonctionnement afin d’optimiser les performances hydrauliques de l’installation. Elle se débouche seule et elle contribue à prévenir les débordements d’eaux usées, à limiter les inondations, à réduire les interventions de maintenance et à diminuer la consommation énergétique des infrastructures publiques», explique Yann Ezan, responsable stratégie partenaires chez Xylem.