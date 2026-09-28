NGE devient le parrain de l’ESITC Metz pour l’année 2026-2027

Le partenariat a été lancé lundi 21 septembre sur le campus de l’école. Pour cette première rencontre, plusieurs collaborateurs de NGE sont venus présenter leur parcours et leur métier aux étudiants. La journée a été l’occasion de discuter des réalités du secteur du BTP et des compétences recherchées dans les entreprises. Les échanges ont également porté sur la prévention, la responsabilité sociale et environnementale ainsi que sur la place des femmes et la mixité dans les métiers de la construction. D’autres rendez-vous sont prévus au cours de l’année. Des professionnels de NGE pourront notamment intervenir auprès des étudiants, tandis que des visites de chantiers et des temps d’échange seront organisés.

Mieux connaître les métiers du BTP

«Être parrain de l’ESITC Metz, c’est l’occasion d’accompagner les étudiants dans leur parcours, de partager notre expertise et de créer un lien concret entre l’école et le monde professionnel. Nous sommes fiers de contribuer à la formation des ingénieurs qui construiront les territoires de demain», déclare Laurence Lelouvier, directrice des Ressources Humaines.

À travers ce partenariat, les étudiants pourront découvrir plus concrètement les différents métiers liés aux infrastructures, aux travaux et à l’environnement. L’objectif est aussi de rapprocher la formation dispensée à l’école des réalités rencontrées sur le terrain. Pendant toute l’année universitaire, les deux partenaires prévoient donc de poursuivre les échanges autour des métiers de la construction, des évolutions du secteur et des perspectives professionnelles pour les étudiants.