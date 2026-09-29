







La ville de Beauvais et l’OPAC de l’Oise ont officialisé, ce mardi 29 septembre, la livraison d’une nouvelle résidence avenue Jean Rostand. Cette étape marque une nouvelle étape pour l’habitat local avec l’achèvement d’un programme résidentiel conçu pour offrir aux habitants des logements modernes.





La visite des logements s’est déroulée à 10 heures, en présence du maire de Beauvais, de représentants du bailleur social et d’élus locaux. Le maire a découvert les logements achevés et échangé avec les équipes ayant participé à la réalisation du projet.





Conçue selon les normes environnementales et thermiques actuelles, la résidence mise sur le confort, la maîtrise des charges et la qualité de vie des résidents. Son implantation avenue Jean Rostand permet aux occupants de bénéficier de la proximité des transports, des commerces et des services publics du quartier.