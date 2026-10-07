Des centaines de salariés d'une usine Micron Technology à Taïwan ont voté en faveur d'une grève, a annoncé mercredi le syndicat représentant les employés, après l'échec des discussions avec le géant américain des puces mémoire sur une réforme des primes.

Les fabricants de semi-conducteurs, dont Micron, ont vu leurs bénéfices s'envoler avec l'explosion de la demande liée à l'essor de l'intelligence artificielle, et de nombreux salariés demandent une part plus importante de ces profits.

Micron, qui produit environ 50 à 60 % de ses puces à Taïwan, est engagé dans des négociations sur les rémunérations avec deux syndicats représentant près de 12.000 des 15.000 employés de ses usines à Taoyuan (nord) et Taichung (est).

"Nous déclarons formellement aujourd'hui que le Syndicat de Micron Taïwan a obtenu le droit de mener une grève et de mettre en place un piquet de grève" sur l'usine de Taoyuan, a déclaré le syndicat dans un communiqué.

Les syndicats réclament une prime exceptionnelle représentant 83 mois de salaire, ainsi qu'un dispositif permanent allouant 15 % des bénéfices d'exploitation de l'entreprise aux primes des salariés.

Selon le syndicat, 2.012 salariés ont voté sur 2.258 membres éligibles à Taoyuan. Parmi eux, 1.994 ont voté en faveur de la grève.

Micron, aux côtés des Sud-coréens Samsung Electronics and SK hynix, domine le marché mondial des puces mémoires sophistiquées utilisées dans les serveurs IA.

En Corée du Sud, les salariés ont eux aussi demandé des hausses de salaires au cours de négociations tendues. Samsung a évité une grève en mai en acceptant un accord prévoyant la distribution de primes équivalentes à 10,5 % du bénéfice d'exploitation à ses employés du secteur des semi-conducteurs.