Maisons Demeurance, entité de Batinéo Groupe, annonce se développer à Arras pour poursuivre son implantation dans les Hauts-de-France. Cette nouvelle implantation intervient dans un contexte de reprise du marché de la maison individuelle. De plus, le constructeur accélère sa transformation numérique avec le lancement du premier configurateur de maisons 3D boosté par l’IA en France.

Une nouvel outil 3D

Ce développement intervient au moment où les ventes de maisons neuves ont progressé de plus de 33 % en France, notamment grâce aux primo-accédants. Mais les besoins évoluent face aux difficultés économiques : les budgets sont plus contraints, les clients ont besoin de réassurance et de la volonté de mieux maîtriser leur projet et de le visualiser avant de s'engager. Pour ce faire, Maisons Demeurance rend accessible gratuitement sur son site internet un configurateur développé en interne qui permet de partir de 11 modèles de maisons personnalisables. Les utilisateurs peuvent modifier certains éléments des plans ; aménager les pièces ; tester couleurs et matériaux ; intégrer des meubles ; visualiser les espaces en 3D ; imaginer les extérieurs et les circulations autour de la maison.

Une fois le plan validé, les utilisateurs peuvent aménager leur intérieur pièce par pièce pour mieux se projeter. Ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large de digitalisation engagée depuis plus d’un an par Batinéo Groupe. En début d’année, l’entreprise avait déjà lancé un simulateur de rénovation énergétique basé sur l’intelligence artificielle, capable de générer en quelques minutes des scénarios de travaux personnalisés.

«L’IA et la 3D permettent de lever beaucoup de freins et d’aider les clients à se projeter plus sereinement. Mais construire une maison reste avant tout une démarche concrète, qui repose sur l’échange et l’accompagnement humain», souligne Nicolas Bonaventure, Responsable Commercial Maisons Demeurance.