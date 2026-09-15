Escœuilles : LTPK, le BTP grandeur nature

Lorsqu’Éric Fourmanoir prend la direction de Leroy Travaux Publics en 2019, l’entreprise réalise environ 9 millions d’euros de chiffre d’affaires et compte 70 à 75 salariés. Six ans plus tard, elle affiche près de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie entre 120 et 130 personnes selon les périodes d’activités.

Un changement de dimension qui est notamment le fruit de la philosophie du dirigeant et de son parcours dans le monde des assurances. «J’ai apporté une approche différente, ce que j’avais fait dans mon précédent métier : le management des hommes et la créativité. Une stratégie qui consiste à renforcer les actions commerciales, à participer à des salons et à développer des offres à destination de clientèles de niche, comme les campings». Et d’ajouter : «On a réussi tous ensemble à faire en sorte que cette entreprise prenne sa place sur son territoire».



De Leroy TP au groupe LTPK

Leroy TP cherche également à mieux équilibrer son activité entre marchés publics et privés. Historiquement très dépendante de la commande publique, la société réalise aujourd’hui environ 60% de son activité dans le public et 40% dans le privé, «avec l’objectif d’atteindre progressivement l’équilibre», pour reprendre les mots d’Éric Fourmanoir. «Pour conquérir davantage de marchés industriels, nous travaillons parallèlement à l’obtention de la certification MASE. C’est désormais indispensable, si nous voulons demain travailler encore davantage dans le monde de l’industrie, il faut que nous soyons certifiés».

Une diversification qui a franchi un nouveau cap en juillet 2024 avec l’acquisition de Sodeka, une PME basée à Amiens spécialisée dans la déconstruction, le désamiantage, le déplombage et le curage. Forte de 46 salariés, elle devrait réaliser cette année environ 8 millions d’euros de chiffre d’affaires, contre 7 millions l’année précédente. «Cette acquisition répond notamment aux évolutions liées à la loi ZAN (Zéro Artificialisation Nette)», poursuit-il. « Alors que les possibilités d’étendre les zones urbaines et industrielles se réduisent, la réhabilitation des friches devient un enjeu majeur, notamment dans les Hauts-de-France. Les deux entreprises présentent ainsi des activités complémentaires et si les fonctions supports ont déjà été mutualisées dans les domaines de l’administration, des finances et des ressources humaines, mon rôle, aujourd’hui, est de créer des synergies entre Leroy TP et Sodeka».

Baptisé LTPK, le nouvel ensemble représente désormais près de 180 salariés pour un chiffre d’affaires annuel avoisinant les 28 millions d’euros. Il dispose également d’un parc de plus de 200 machines, véhicules et matériels de production.

Recycler, réhabiliter et renaturer

La croissance du groupe passe aussi par l’environnement. Pour son directeur général, la loi ZAN constitue en effet une contrainte pour les travaux publics, mais ouvre également de nouveaux marchés. Leroy TP a ainsi d’ores et déjà engagé sa transition en développant fortement le recyclage des matériaux. «L’entreprise est passée de 5 000 à 10 000 tonnes de concassés recyclés par an il y a 5 ans à plus de 35 000 tonnes aujourd’hui», rappelle-t-il. «À chiffre d’affaires égal, on achète moins de fournitures et on en recycle beaucoup plus».

Après la certification MASE, le groupe vise également un label RSE pour l’année prochaine et regarde déjà plus loin, vers la renaturation et les mesures compensatoires environnementales. «Les grands projets d’aménagement devront compenser leur consommation de foncier par des opérations de renaturation. C’est un sujet sur lequel nous souhaitons nous positionner dans les années futures», assure Éric Fourmanoir. «Nous envisageons pour cela un développement interne ou une nouvelle opération de croissance externe».

De quoi confirmer une stratégie : ne plus seulement construire, mais aussi participer à la transformation et à la réhabilitation des territoires pour en devenir un acteur incontournable sur ces marchés.



