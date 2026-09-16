Les Entrep’ reviennent dans le Beauvaisis

Les étudiants et les jeunes en recherche d’activité pourront découvrir l’entrepreneuriat avec le programme Les Entrep’. Pendant cinq mois, de novembre à mars, ils travailleront en équipe sur une idée de projet. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 4 novembre 2026.

Des compétences à acquérir au fil des ateliers

Durant le parcours, les participants se réuniront deux fois par mois pour avancer sur leur projet. Ils bénéficieront d’un accompagnement assuré par des chefs d’entreprise, des mentors, des coaches et des experts du territoire. Des outils pratiques leur permettront de tester la faisabilité de leur idée et d’en mesurer le potentiel.

La création d’une entreprise à l’issue du programme n’est pas obligatoire. Les Entrep’ proposent d’acquérir des compétences clés pour le CV et le parcours professionnel, notamment dans le travail en équipe, la prise d’initiative, la créativité et la gestion de projet. Les participants pourront également apprendre à présenter une idée devant des professionnels. Le parcours comprend aussi le développement d’une posture professionnelle et la confrontation du projet aux réalités du terrain. Les participants qui souhaitent poursuivre leur démarche pourront être mis en relation avec les réseaux d’accompagnement locaux.

Au programme

La nouvelle saison proposera deux rendez-vous de speed dating et de constitution des équipes, les 14 octobre et 4 novembre 2026. La soirée officielle de lancement est prévue le 18 novembre, avant les ateliers d’accompagnement. Le jury final et la soirée de clôture sont prévus le 31 mars 2027 à Beauvais.

Les intéressés sont invités à remplir le formulaire d’inscription disponible en ligne sur le site dédié.