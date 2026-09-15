Cette usine fabriquera des composants de matériaux actifs de cathode destinés aux batteries des véhicules électriques. Après la première pierre posée sur le site de Gravelines et de Loon-Plage, le 29 mai 2026, puis le baptême du tunnelier le 16 juillet dernier, une nouvelle étape est marquée dans ce projet dunkerquois d'envergue. D'un investissement de près de 500 millions d'euros, ce projet s'inscrit dans la dynamique d'industrialisation du territoire ainsi que dans le développement de la filière européenne des batteries pour véhicules électriques dans laquelle la Région Hauts-de-France est pleinement engagée.

Eiffage Génie Civil désigné mandataire

C'est donc le groupement composé d'Eiffage Génie Civil, Eiffage Construction, Eiffage Métal, Eiffage Route ainsi que les entreprises Bemaco et Ramery, qui vont assurer la réalisation de l'usine. Au total, près de 60 000 m2, dont un atelier de 45 000 m2, un entrepôt de 5 900 m2, une station de traitement d'eau industrielle de 5 650 m2 et une zone dédiée aux utilités de 2 500 m2.

37 000 m3 de béton

Ce chantier pharaonique va mobiliser jusqu'à 400 personnes, et va nécessiter 37 000 m3 de béton via une centrale installée sur le site, environ 3 000 tonnes d'armatures et 6 200 tonnes d'acier pour la charpente métallique, majoritairement en provenance de France et d'Europe.

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