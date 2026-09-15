D'ores et déjà, des sites centraux de production d'énergie sont présents sur le Grand Arras, qu'ils soient situés sur ou dans les bâtiments (à l'image du stade nautique), dans les salles de sport ou encore les bâtiments des communes. C'est par exemple le cas à Guémappe, qui a été l'une des premières communes du territoire à avoir misé sur les énergies renouvelables en mettant en place un mini-réseau de chaleur, alimenté avec du pellet, pour chauffer la cantine et la mairie.

Au programme de ces deux journées : une matinée technique d'informations et d'échanges sur la bifurcation énergétique avec la présentation de l'école rénovée de Boiry Saint Martin (de 8h30 à 12h30 le 16), suivie de l'inauguration du champ photovoltaïque de Wailly, porté par la société Tandem ENR puis de la centrale photovoltaïque de Wancourt et la présentation de la géothermie et du réseau de chaleur biomasse. Le 17 septembre aura lieu l'inauguration des panneaux photovoltaïques à Athies.

Actions mises en œuvre

240 bâtiments publics font déjà l'objet d'un suivi régulier via un outil de gestion des consommations, plusieurs équipements ont bénéficié d'améliorations, les luminaires ont été remplacés par des LED ou encore des centrales solaires installées sur certains sites communautaires.