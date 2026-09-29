La CCI change d’adresse à Verdun

Installée rue Mazel au sein des Fabriques Réunies depuis 2024, la CCI Meuse-Haute Marne change d’adresse pour intégrer de nouveaux locaux, rue du Président-Poincaré en lieu et place d’un établissement bancaire. L’objectif de ce déménagement est de renforcer son accès et d’accueillir au mieux les acteurs économiques et les dirigeants grâce à de nombreuses places de stationnement à proximité. Alors que le déménagement est programmé les 28 et 29 septembre, dès le 30 septembre, les cinq conseillers de la CCI auront déballé leurs cartons, sachant que l’accueil du public se fera uniquement sur rendez-vous. «Ce fonctionnement permet aux entrepreneurs et porteurs de projet de bénéficier d’un temps d’échange dédié dans les meilleures conditions», selon les services consulaires qui continuent d’accompagner les entreprises à chaque étape de leur parcours : création, reprise, développement, financement, ressources humaines, formation ou encore transition écologique. Prochainement, une nouvelle offre sera accessible avec, à l’étage, une salle de réunion qu’il sera possible de louer. Les démarches sont actuellement menées dans ce sens.