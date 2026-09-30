L'inflation grimpe à 3% en France, au plus haut depuis début 2024

Les prix n'avaient plus augmenté à un tel rythme depuis plus de deux ans : selon les données provisoires de l'Insee publiées mercredi, l'inflation a atteint 3% sur un an en septembre, toujours nourrie par la forte hausse dans l'énergie.

Après une hausse déjà marquée de 2,4% sur un an en août, les prix à la consommation devraient augmenter de 3% en septembre.

La dernière fois que l'inflation avait atteint ce niveau sur un an, c'était en février 2024, lorsque l'économie française sortait péniblement de la spirale inflationniste déclenchée par l'invasion russe en Ukraine, deux ans plus tôt.

Comme lors du précédent choc inflationniste, c'est la hausse des prix de l'énergie qui tire l'indice global des prix à la consommation vers le haut : après avoir augmenté de plus de 16% en août, les produits énergétiques ont vu leurs prix flamber de plus de 21% en septembre.

Cette hausse spectaculaire des prix de l'énergie est elle-même la conséquence d'un facteur extérieur à la France, le blocage du détroit d'Ormuz, où transitaient environ 20% des hydrocarbures mondiaux avant le déclenchement de la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis en février.

Toute l'Europe est d'ailleurs concernée par l'inflation: en Espagne, elle devrait frôler les 5% sur un an en septembre, là aussi dopée par les prix de l'énergie, selon l'Institut national de la statistique (INE).

Dans ses prévisions économiques publiées mi-septembre, la Banque de France soulignait néanmoins que le pays devrait connaître une inflation moins forte que le reste de ses voisins européens.

L'inflation provisoire pour la zone euro en septembre est attendue vendredi.

En bout de chaîne, à la pompe, les carburants sont au plus haut : depuis janvier, le prix moyen du gazole a augmenté de plus de 50%, et celui du SP95-E10, le carburant le plus vendu, de plus de 30%, selon une analyse de l'AFP basée sur les prix affichés mercredi par les stations-service sur un site gouvernemental.

Energie et produits frais

Mercredi, ces deux carburants étaient vendus en moyenne à 2,39 euros et 2,17 euros.

Mais les prix de l'énergie ne sont plus les seuls à tirer l'inflation vers le haut. Après un été marqué par plusieurs épisodes de canicules et de sécheresse qui ont durement affecté la production agricole, les prix des produits frais grimpent en flèche: en septembre, ils ont augmenté de presque 10% sur un an, accélérant nettement par rapport à août, où la hausse était pourtant déjà bien marquée (+5,9%).

L'inflation énergétique "commence à se diffuser au reste de l'économie, mais lentement et dans des proportions sans commune mesure avec le choc inflationniste de 2022", note l'économiste Sylvain Bersinger, fondateur du cabinet Bersingéco.

L'alimentation globale, qui englobe les produits frais, voit ses prix augmenter de 1,5% (contre 1,1% en août). Autre catégorie de produits dont le prix augmente : le tabac, en hausse de 3,3% sur un an en septembre, comme en août.

Le prix des services est, lui aussi, en hausse, de 2,2% en septembre (+1,9% en août). Seuls les prix des produits manufacturés sont en légère baisse (-0,3%).

Dans ses perspectives économiques publiées mi-septembre, la Banque de France a indiqué s'attendre à voir l'inflation repasser sous la barre de 2% l'année prochaine, à 1,9%, avant 1,6% en 2028.

Mais ces prévisions demeurent suspendues à l'évolution de la situation au Moyen-Orient, principale source d'incertitude autour du scénario retenu par la Banque de France, qui repose sur des données arrêtées mi-août.

Même si le gouvernement a mis en place une aide ciblée pour les "gros rouleurs" afin de limiter l'impact de la hausse des prix à la pompe, l'exécutif explique disposer de marges de manœuvre limitées en raison de finances publiques dans le rouge.

Ces chiffres d'inflation sont publiés au lendemain de manifestations qui ont rassemblé 200.000 et 300.000 personnes à l'appel des syndicats de la fonction publique avec, en tête des revendications, davantage de "pouvoir d'achat".