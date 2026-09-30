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Meuse : Mobili’Fun transforme les arrêts de bus en jeu grandeur nature

En Meuse Grand Sud, Mobili’Fun a proposé aux 16-26 ans douze défis autour des bus, du transport à la demande et des mobilités douces. Au-delà du jeu, l’opération cherche à familiariser les jeunes avec les solutions de déplacement disponibles et à renforcer leur capacité à circuler sur le territoire.

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© Tub Meuse Grand Sud. Mobili’Fun sensibilise les jeunes aux mobilités disponibles en Meuse Grand Sud.

© Tub Meuse Grand Sud. Mobili’Fun sensibilise les jeunes aux mobilités disponibles en Meuse Grand Sud.

Par J.M
Les Tablettes Lorraines
Publié le 30 septembre 2026 - Mis à jour le 30 septembre 2026

Pendant une semaine, les arrêts de bus sont devenus le terrain d’un jeu de piste inédit. Porté par Meuse Grand Sud avec plusieurs partenaires locaux, Mobili’Fun a invité les 16-26 ans à résoudre douze énigmes réparties dans différentes communes. QR codes dissimulés, selfies, applications mobiles et indices photographiques ont conduit les participants vers des arrêts du réseau TUB, des points de Transport à la Demande (TAD) ou encore des lieux patrimoniaux.

L’opération ne se limite toutefois pas à un concours. Les participants sont encouragés à rejoindre les différents sites en bus, à vélo, à pied ou en trottinette et à tester les services existants. L’un des défis proposait notamment de découvrir l’application Pysae pour suivre les trajets du réseau TUB, tandis qu’un autre invitait à utiliser un point TAD parmi plusieurs communes du territoire. 

La mobilité pèse sur l’accès à l’emploi

L’enjeu dépasse la seule animation locale. Une étude publiée par l’Insee souligne que les difficultés de transport peuvent constituer un frein à l’emploi pour les jeunes : certains renoncent notamment à des opportunités professionnelles faute de solutions de déplacement adaptées. L’Insee rappelle également que les possibilités de mobilité géographique participent aux trajectoires d’insertion professionnelle. Dans les territoires où les lieux d’emploi, de formation et de services sont dispersés, la connaissance et l’usage des transports collectifs ou du TAD constituent donc un enjeu économique autant que pratique.