L’UNICEM Hauts-de-France renouvelle sa gouvernance

L’UNICEM Hauts-de-France a renouvelé sa gouvernance. Éric Sapin élu président de l’UNICEM Hauts-de-France Dirigeant de STB Matériaux, entreprise spécialisée dans la production de granulats naturels et recyclés sur plusieurs sites implantés dans le Nord et le Pas-de-Calais, Éric Sapin souhaite s’investir pleinement dans sa nouvelle mission de représentation de la profession. Dans la continuité des actions engagées par Olivier Poulain, il entend poursuivre le travail mené pour défendre les intérêts des entreprises de la filière et valoriser l’image des industries de carrières et matériaux de construction auprès des acteurs du territoire.

Pour conduire ce mandat, Éric Sapin souhaite s’appuyer sur un bureau représentatif de la diversité de la profession, réunissant des professionnels issus des différents territoires des Hauts-de-France et de toutes les typologies d’entreprises qui composent la filière. Cette nouvelle présidence s’inscrit dans un contexte où les entreprises de carrières et matériaux sont directement concernées par de nombreux enjeux : approvisionnement en ressources minérales, développement du recyclage et de l’économie circulaire, prise en compte de la biodiversité et de l’eau, contribution à l’emploi régional ou encore dialogue avec les territoires.

Éric Chouvet a, de son côté, été élu président du collège des producteurs de granulats de la région Hauts-de-France. Il dirige Carrières Chouvet, entreprise qui exploite plusieurs carrières et plateformes de recyclage, principalement dans l’Oise et le Val-d’Oise. Déjà engagé de longue date dans les instances professionnelles, Éric Chouvet a exercé plusieurs mandats de président au sein de l’UNICEM Picardie avant la fusion des régions. Cette expérience du fonctionnement de la fédération et sa connaissance des problématiques propres aux producteurs de granulats lui permettront d’accompagner Éric Sapin dans la représentation de la profession à l’échelle régionale.