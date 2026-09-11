Bruay-la-Buissière : un nouveau site pour le CdG62

Historiquement installé sur l’avenue de la Libération, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais (CdG62) a progressivement regroupé ses services sur le site du Donjon, à Bruay-la-Buissière. Une première étape avait été franchie en 2014 avec la réhabilitation d’anciens bâtiments du ministère de la justice et l’installation d’une partie des équipes dans ces nouveaux locaux, implantés au cœur d’un domaine boisé de cinq hectares.

Fin 2022, une nouvelle phase de travaux a été engagée afin de transformer d’anciens ateliers en bureaux, le déménagement réalisé en juillet 2025 ayant permis de réunir l’ensemble des agents sur un même site. Des espaces dédiés aux concours, aux réunions des instances et à l’accueil des élus et techniciens ont également été aménagés. Après une année consacrée aux ajustements et aux dernières finitions, le site a été officiellement inauguré ce jeudi 10 septembre.

Répondre aux défis des collectivités

Au-delà de ses nouveaux locaux, cette inauguration a aussi permis de mettre en lumière l’évolution de son rôle. « Depuis la loi de 1984, nos missions ont considérablement évolué » a rappelé Arnaud Figenwald, directeur général du CdG62. «Nous sommes passés d’un établissement principalement chargé des carrières et des concours à un véritable partenaire des collectivités».

Médecine professionnelle, expertise statutaire, protection sociale, gestion de la paie… l’établissement a ainsi développé de nombreux services facultatifs pour répondre aux attentes des employeurs territoriaux. «Notre objectif est d’apporter des réponses très concrètes aux difficultés auxquelles sont confrontées les collectivités». L’attractivité des métiers territoriaux constitue également un enjeu majeur et le CdG62 entend y répondre par l’innovation, notamment avec la création d’un diplôme universitaire de secrétaire général de mairie en partenariat avec l’Université d’Artois. Il expérimente par ailleurs un dispositif de secrétaires généraux de mairie mobiles, capables d’intervenir en urgence dans les petites communes.

Cette journée inaugurale, placée sous le thème «Élu employeur : réussir son mandat», a également réuni partenaires et représentants des collectivités autour d’une table ronde et d’un atelier consacré au numérique.



