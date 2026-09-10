Comme l’exprime Valérie El Hamine, maire d’Anzin-Saint-Aubin, «construire une école est sans doute l'un des plus beaux projets qu'une commune puisse porter. C'est faire le choix d'investir dans l'avenir, de préparer les générations futures et d'offrir aux enfants les meilleures conditions pour apprendre, grandir et s'épanouir.» Par ailleurs aboutissement de plusieurs années de réflexion, de concertation et de travail collectif, cette inauguration témoigne de l'engagement de l'ensemble des partenaires qui ont accompagné la commune dans cette réalisation ambitieuse.

Pourquoi Emmanuelle Charpentier ?

Emmanuelle Charpentier est une scientifique française mondialement reconnue et lauréate du prix Nobel de chimie en 2020. Ce choix est né d'une réflexion collective menée par les enseignantes de l'école qui, soucieuses de donner à ce nouvel établissement un nom porteur de sens, ont proposé celui d'Emmanuelle Charpentier à la municipalité. En donnant ce nom, la commune a souhaité rendre hommage à une femme de science dont le parcours illustre la curiosité, l'audace, la persévérance et l'excellence. C'est également une manière de mettre en lumière une figure féminine contemporaine, inspirante pour les jeunes générations.

«Ce choix rappelle que l'école est le lieu où naissent les vocations et où chacun peut découvrir ses talents, développer son esprit critique et construire son avenir» poursuit l'édile.

Le projet en quelques chiffres

Le coût total du projet (sur une surface de 920 m², 6 classes - 4 maternelles et 2 CP- et 135 élèves accueillis) est de 3 362 000€. Les partenaires et co-financeurs sont l’État, la Communauté urbaine d'Arras, la CAF du Pas-de-Calais, pour un montant total de 813 913€. Le financement par la ville a été complété par la vente d’un terrain communal (650 000€), un emprunt (1M€) et des fonds propres.