Dans le Pas-de-Calais, l’un des projets actuellement ouverts au financement participatif concerne la plateforme multimodale Delta 3 à Dourges. Une centrale solaire doit être installée sur le toit d’un bâtiment logistique de 136 000 m². Avec une puissance de 17 MWc, elle doit entrer en service en mars 2027. Le projet prévoit une collecte de 1,7 million d’euros auprès des habitants des Hauts-de-France. À ce jour, 75 % de cette somme ont déjà été souscrits par des investisseurs de la région. Les habitants de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme peuvent participer au financement.

Une centrale solaire sur le site de Delta 3

Le projet de Dourges s’inscrit dans le développement des énergies renouvelables sur les bâtiments logistiques. La centrale sera implantée sur l’un des bâtiments de la plateforme Delta 3, un site dédié aux activités logistiques et multimodales. «En intégrant des solutions photovoltaïques de pointe dans des bâtiments logistiques modernes, nous démontrons que l’énergie solaire peut jouer un rôle clé dans la réduction des coûts énergétiques et des émissions de CO2.», déclare Antoine Millioud, président d’Urbasolar, l’entreprise qui développe cette centrale.

Plus de 70 millions d’euros investis dans les Hauts-de-France

À l’échelle régionale, plus de 5 500 habitants des Hauts-de-France ont investi dans des projets d’énergies renouvelables via les deux plateformes depuis 2014. Les investissements concernent notamment des centrales solaires, des parcs éoliens et d’autres infrastructures de production d’énergie renouvelable.

Deux opérations sont actuellement proposées aux investisseurs régionaux. Outre le projet de Dourges, une centrale solaire de 6,44 MWc doit être installée sur la toiture d’une plateforme logistique à Onnaing, dans le Nord. Sa mise en service est prévue en février 2027.



