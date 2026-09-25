Quand Bloem verdit les quartiers «délaissés»

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25/09/2026 Marie Boullenger
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Violette Vercamer et Marianne Vouters, fondatrices de Bloem, lauréates du Prix Bpifrance des 101 entrepreneuses 2026, dans l’un des jardins urbains signés Bloem, à Roubaix.
Violette Vercamer et Marianne Vouters, fondatrices de Bloem, lauréates du Prix Bpifrance des 101 entrepreneuses 2026, dans l’un des jardins urbains signés Bloem, à Roubaix. © Lena Heleta
Bloem intervient comme prestataire auprès des propriétaires des espaces, notamment des bailleurs sociaux. © Lena Heleta
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