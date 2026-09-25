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Économie sociale et solidaire

Quand Bloem verdit les quartiers «délaissés»

Violette Vercamer et Marianne Vouters, fondatrices de Bloem, lauréates du Prix Bpifrance des 101 entrepreneuses 2026, dans l’un des jardins urbains signés Bloem, à Roubaix.


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Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 25 septembre 2026 - Mis à jour le 25 septembre 2026
<p>En moins de trois ans, les deux acolytes Violette Vercamer et Marianne Vouters, amies de 15 ans, ont fait de Bloem une entreprise de paysagisme urbain pas tout à fait comme les autres. Lauréates du prix Bpifrance des 101 entrepreneures 2026 pour le Nord, les associées viennent de vivre une semaine parisienne entre bootcamp entrepreneurial… et passage à Matignon !&nbsp;</p><p>Dans les quartiers prioritaires, elles ne voient pas des terrains abandonnés, elles voient des «pépites». Depuis janvier 2024, Violette Vercamer et Marianne Vouters s’emploient à transformer les espaces urbains délaissé.

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