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Le Grand Chalon prépare la 10e édition du Salon de l’emploi

Le Grand Chalon organise le jeudi 29 octobre 2026 la 10e édition de son Salon de l’emploi au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône. Plus de 4 500 visiteurs sont attendus pour cette journée dédiée au recrutement.

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Par LGFR
La Gazette Bourgogne
Publié le 29 septembre 2026 - Mis à jour le 29 septembre 2026

Le Grand Chalon prépare la 10e édition de son Salon de l’emploi, prévue le jeudi 29 octobre au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône. Organisé avec la Mission Locale du Chalonnais, l’événement s’adresse aux entreprises et structures partenaires implantées sur le territoire du Grand Chalon.

Les professionnels ayant des recrutements à venir peuvent réserver un stand. Le salon accueille également les structures à la recherche de stagiaires ou d’alternants. Les inscriptions sont ouvertes en ligne. Elles sont réservées aux entreprises et structures partenaires du territoire.

Des stands de 6 m²

Chaque exposant disposera d’un espace de 6 m², comprenant une table et trois chaises. Une connexion Wi-Fi et une alimentation électrique monophasée de 3 kW seront disponibles. Les exposants devront toutefois prévoir leurs propres rallonges et multiprises.

Le montage des stands est prévu mercredi 28 octobre, de 14h30 à 17h, puis jeudi 29 octobre, de 7h30 à 8h30. Les informations techniques et les tarifs sont détaillés dans le formulaire d’inscription. Les organisateurs attendent plus de 4 500 visiteurs pour cette nouvelle édition.