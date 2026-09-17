Une funambule entre les terrils de Loos-en-Gohelle !

Le temps d’un après-midi, les deux terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle, parmi les plus hauts d’Europe, deviendront le théâtre d’une performance spectaculaire. La funambule Tatiana-Mosio Bogonga s’élancera sur un fil de près de 400 mètres tendu entre les deux sommets, sans longe de sécurité, accompagnée par des choristes et une création musicale.

Un projet qui ne doit rien au hasard pour Laurent Coutouly, directeur de Culture Commune, scène nationale du Bassin minier. «Cela fait sept ans que ce projet mûrit ! Il nous ressemble parce qu’il permet de faire autrement, d’inventer des rencontres et des parcours avec les habitants et le territoire». Un rendez-vous préparé depuis plusieurs mois par près de 200 bénévoles.

Une expérience collective

Au-delà de la prouesse artistique, le projet entend surtout créer une expérience collective puisque les habitants du territoire ont pu participer aux différentes étapes du projet et découvrir les coulisses d'une aventure qui mêle création contemporaine, patrimoine minier et implication citoyenne. «Nous voulons proposer des projets accessibles à tous, mais qui restent exigeants dans leur écriture. Là, nous sommes clairement dans quelque chose de hors norme !». Et Geoffrey Mathon, maire de Loos-en-Gohelle, d’ajouter : «Ce rendez-vous contribue à faire le récit de notre ville, de notre histoire, il s’inscrit dans la tradition de la ville en impliquant ses habitants».

Le choix des terrils de Loos-en-Gohelle, silhouettes emblématiques du bassin minier, prend également une dimension symbolique. «C’est un territoire qui est marqué par les déplacements, les transformations», poursuit Laurent Coutouly. «La question est de savoir comment on embarque les habitants dans ces mouvements et comment on les construit avec les acteurs locaux et les artistes». Cette ouverture donne ainsi le ton d’une saison 2026-2027 pensée comme une invitation à sortir des habitudes et à croiser les publics, Culture Commune portant l’ambition de renforcer les collaborations avec d’autres structures culturelles du bassin minier. Dimanche, la ville de Loos-en-Gohelle servira donc de décor à une rencontre spectaculaire entre une histoire industrielle et un territoire résolument tourné vers l’avenir.