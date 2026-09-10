La protection de l’eau ne commence pas au robinet. Elle débute dans les sols, les champs et les paysages qui permettent à l’eau de s’infiltrer et de rejoindre durablement les nappes. Compétente en matière d’eau potable, la CALL choisit d’agir en amont et de mobiliser les acteurs du territoire. L’objectif est simple : préserver dans la durée la ressource qui alimente les habitants. «Accompagner celles et ceux qui font évoluer leurs pratiques, c’est faire le choix d’une transition écologique concrète, construite avec le territoire» témoigne Sylvain Robert, Président de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, Maire de Lens.

Cette première édition est organisée par la Communauté d’agglomération Lens-Liévin, avec le soutien de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, de Veolia, de la Chambre d’Agriculture des Hauts-de-France, de la Ville de Wingles et du Parc Marcel Cabiddu et de Chérie FM. En chiffres, cet événement représente :