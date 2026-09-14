Les travaux de la nouvelle bibliothèque universitaire de l’université de Rouen Normandie ont débuté sur le campus de Mont-Saint-Aignan. Une première étape opérationnelle a été franchie en septembre 2026 avec la préparation de la plateforme destinée au futur bâtiment et l’achèvement des réseaux extérieurs. La pose de la première pierre est prévue le 19 octobre.

7 200 m²

D’une surface de 7 200 m², la bibliothèque remplacera les deux équipements actuels, construits dans les années 1960 : la bibliothèque universitaire et celle de l’UFR Sciences et techniques. Situé au cœur du campus, le projet a été pensé comme un «lieu d’études adapté aux nouveaux usages, espace de vie étudiante et lieu ouvert sur la société». Il doit également accompagner «l’évolution des pratiques pédagogiques» et renforcer l’attractivité du campus.

Porté par les agences Basalt Architecture et AZ Architectes, le projet comprendra 650 places de consultation en salle et 25 places d’accueil, ainsi que 130 places réparties dans 30 salles de travail en groupe de capacités diverses. Il intégrera également deux salles de formation modulables de 35 places, 4 260 mètres linéaires de rayonnages en accès libre et une cafétéria de 80 couverts.

Un projet à 45 millions d’euros

L’opération intègre également une ambition environnementale. Le futur bâtiment prévoit notamment l’utilisation de matériaux biosourcés et l’installation de panneaux photovoltaïques. Il vise par ailleurs la labellisation «Passivhaus», qui distingue les bâtiments à très faible consommation énergétique.

Le projet représente un investissement total de 45 millions d’euros. Il repose sur une mobilisation conjointe de l’État, de la Région Normandie et de la Métropole Rouen Normandie, à hauteur de 15 millions d’euros chacun. La livraison et la mise en service du nouvel équipement sont prévues en 2029.