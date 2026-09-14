Le Havre : Normandurable 2026, zoom sur la logistique verte

Début décembre, Le Havre sera la capitale normande de l'orientation durable. Le comité de pilotage, réuni le 9 septembre dernier sous la présidence d’Hubert Dejean de la Batie, vice-président de la Région Normandie en charge de la transition environnementale et énergétique, a validé les axes de cette édition 2026.

Un rendez-vous économique pour les transitions de demain

Organisé sous l’impulsion de la Région Normandie et de ses partenaires économiques, cet événement grand public et professionnel mettra cette année à l'honneur le tout nouvel espace « Mieux approvisionner » porté par l'Union maritime et portuaire (UMEP). L'objectif est de projeter les actifs et étudiants vers les opportunités de la transition écologique, technologique et sociale.

L'événement rassemble un réseau unique d'acteurs : France Travail, le MEDEF Normandie, les universités et les agglomérations locales. À travers des démonstrations, des conférences et un village de l’enseignement supérieur, le festival propose des solutions concrètes pour s'adapter aux mutations du marché de l'emploi.

Focus 2026 : la transformation des flux et du maritime

La grande nouveauté de cette année est donc l'intégration du parcours « Mieux approvisionner ». Piloté par l’UMEP, cet espace décryptera les transformations majeures qui impactent le transport de marchandises dans un contexte de décarbonation. Les visiteurs pourront y découvrir les innovations et les nouveaux profils recherchés dans la manutention, le transport routier ainsi que les filières maritimes, des secteurs clés pour l’économie et la souveraineté de la Normandie.

En connectant directement les entreprises engagées avec les talents de demain, Normandurable s'impose comme un levier de développement pour le territoire. Des ateliers immersifs, des pitchs et des projections viendront compléter ce programme axé sur l'avenir.



