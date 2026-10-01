Axione Nord-Est, vers une connexion plus dense des territoires

Née en 2003, Axione est active à travers toute la France aujourd'hui, mais est présente en Hauts-de-France depuis près de 15 ans. Historiquement, la société conçoit, construit et exploite des infrastructures essentielles au développement d'usages numériques à l'image de la fibre mais pas que. Axione a ajouté une corde à son arc avec l'IoT, l'internet des objets. Un nouvel axe de développement à destination des collectivités pour notamment la gestion de leur sécurité, de leurs bâtiments publics, de leur patrimoine, ou encore de la gestion des déchets. «Nous travaillons aussi bien avec les collectivités, qu'avec les entreprises et les services publics», résume le directeur régional Nord-Est, Jérôme Salaün. Si l'opérateur de services est présent un peu partout sur le territoire, le Nord et l'Est représentent les territoires les plus stratégiques puisque l'entreprise compte un CA de 60M€. Les différentes solutions de l'entreprise nordiste répondent à de multiples usages comme les capteurs installés dans les bennes pour suivre le niveau de remplissage, la vidéosurveillance pour repérer des dépôts sauvages mais aussi des capteurs régulant le chauffage des bâtiments publics ou surveillant la montée des eaux pour prévenir les inondations.

L'IA pour faciliter l'analyse d'images

Face à l'essor de l'IA, Axione a adapté ses solutions clé en main allant de l'équipement au déploiement jusqu'à l'exploitation et la maintenance. Une offre également adaptée aux besoin des élus qui ont fortement évolué ces dernières années. Parmi les demandes des collectivités, on retrouve la vidéoprotection. Un axe sur lequel l'entreprise souhaite encore davantage innover. «A l'occasion d'événements importants il est parfois difficile d’avoir les yeux sur toutes les caméras. Nous introduisons donc de l’intelligence artificielle afin de faciliter le travail des agents dans l’analyse des images et la détection de situations ou comportements inhabituels» précise l'intéressé Jérôme Salaün. Le responsable souligne que l’IA doit assister les utilisateurs et les informer sans se substituer à leur prise de décision.

Showroom comme vitrine régionale

La proximité fait partie de l'ADN d'Axione qui propose des solutions proches du sur-mesure. Afin de rendre ses solutions plus visibles, la direction régionale a lancé la création de showrooms. Ainsi, les collectivités ou entreprises pourront prochainement découvrir les différentes solutions de l'expert des télécommunications. Par ailleurs, des sites pilotes ont été déployés afin de tester les usages concrets des objets connectés. «Ce qu'il compte c'est de faire connaître nos services dans des conditions réelles car nous sommes convaincus que nous pouvons accélérer sur ces sujets», poursuit le directeur. Axione Nord-Est n’a pas fini de connecter les territoires.

10 sites en Hauts-de-France

En Hauts-de-France, Axione emploie plus de 300 collaborateurs et plus d'une centaine de partenaires issus de la région, à travers ses 10 sites. Axione Nord-Est, positionné sur les petites et moyennes villes et les zones rurales, enregistre une croissance annuelle moyenne de 10% et compte 1,2 million de prises permettant de desservir autant d'entreprises, de collectivités et de foyers.

D'opérateur d'infrastructures, Axione devient petit à petit opérateur de services. En plus de l'exploitation des réseaux, la fibre représente dans la région, 50% de l'activité, les 50% restants sont répartis entre les différents services télécoms proposés.