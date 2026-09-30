La Bourse de Paris décroche en Europe comme la France

La Bourse de Paris décroche mercredi après avoir tenté de profiter comme les autres marchés européens de la baisse provisoire du pétrole, rattrapée par l'inflation à la veille de la présentation du budget 2027.

Vers 11H25 de Paris, l'indice CAC 40 descendait vers le seuil des 8.000 points (-0,39% à 8.004,85 points) après une ouverture proche de l'équilibre et même une percée dans les premiers échanges.

La veille, le panier des 40 plus grandes capitalisations françaises avait cédé 0,53%, à 8.035,87 points, freiné par l'envolée des taux d'intérêt (4,80% pour les emprunts français à 10 ans, au plus haut depuis 2008).

Mercredi matin, la fièvre des taux à dix ans se calmait très légèrement à 4,78%.

Orienté à la baisse en début de journée, le pétrole repartait pour sa part à la hausse à 103,64 dollars le baril de Brent (+1,02%) et 90,23 dollars le baril pour le WTI américain (+0,95%).

L'ambiance ne parvenait pas à être sereine en France à la veille de la présentation du budget 2027.

"Le réel nous rattrape", a alerté mercredi le Premier ministre Sébastien Lecornu au sujet de la hausse des taux.

"N'ajoutons pas de l'instabilité à ces difficultés", a ajouté M. Lecornu, qui ne dispose d'aucune majorité à l'Assemblée sur fond d'une pré-campagne présidentielle qui approfondit les clivages politiques sur les questions budgétaires (retraites, fiscalité).

Par ailleurs, la séance a commencé à Paris avec des données montrant une accélération de l'inflation en septembre en France à 3% sur un an contre 2,4% en août, au plus haut depuis février 2024. Peu après, l'Italie annonçait une hausse des prix en hausse à 4,2% sur un an.

Après l'Espagne la veille (4,9%), et avant l'Allemagne et les Etats-Unis mercredi, ces chiffres de l'inflation pèsent sur le moral des investisseurs.

"Des chiffres d'inflation trop élevés pourraient rapidement faire remonter (...) les anticipations d'une nouvelle hausse prochaine des taux de la Banque centrale européenne (BCE)", explique Jochen Stanzl, analyste de marché à la Consorsbank au sujet de l'inflation en Allemagne.

Dans le détail, Publicis subissait un nouveau mouvement de vente de titres (-2,09% à 93,78 euros), tout comme Dassault Systèmes (-2,08% à 20,21 euros).

A l'inverse, le champion de l'apéritif Pernod-Ricard progressait (+1,70% à 61,02 euros).