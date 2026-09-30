Batimat 2026, le salon international de référence pour les professionnels du bâtiment et de la construction, bat son plein Porte de Versailles à Paris Expo, depuis le 28 septembre jusqu'au 1er octobre. À cette occasion, Gi Group, lui-même acteur du recrutement en France et filiale de GI Group Holding, sixième plus grande entreprise de recrutement en Europe, met en avant les besoins du secteur du BTP. Gi Group Amiens lance en particulier une campagne de recrutement dans la Somme. Cette campagne vise à renforcer les équipes intervenant sur des chantiers de construction à partir de la fin de ce mois de septembre.

Des menuisiers bardeurs à Amiens

À Amiens, pour accompagner les besoins d'une entreprise du BTP, plusieurs postes de menuisiers bardeurs H/F en intérim sont à pourvoir. Les profils visés sont en priorité des menuisiers bardeurs déjà expérimentés, à l'aise avec les techniques de pose d'isolation par l'extérieur et de bardage. «Avec les enjeux de rénovation énergétique, le bardage et l'isolation par l'extérieur sont devenus des compétences clés sur les chantiers, expose l'agence amiénoise de Gi Group. Les menuisiers bardeurs qualifiés sont aujourd'hui très attendus par les entreprises de la région».

Des peintres et chauffeurs grue à Abbeville

À Abbeville, plusieurs postes de peintres en bâtiment et de chauffeurs dix tonnes grue H/F en intérim sont recherchés. Ces missions sont ouvertes aussi bien aux professionnels confirmés qu'aux personnes souhaitant acquérir de l'expérience sur le terrain. L'intérim permettant alors de découvrir différents chantiers, d'élargir ses compétences et, à terme, de s'inscrire durablement dans la filière. Pour Gi Group : «Peintres en bâtiment et chauffeurs grue comptent parmi les profils particulièrement recherchés par les entreprises de construction. Notre agence d’Amiens se mobilise pour proposer rapidement des candidats qualifiés aux entreprises locales, tout en accompagnant chacun d'eux jusqu'à sa prise de poste».

Des maçons à Friville-Escarbotin

À Friville-Escarbotin, il s'agit de plusieurs postes de maçons H/F en intérim. Les missions s'adressent aux maçons confirmés comme aux candidats qui souhaitent consolider leurs premières expériences sur le terrain. La variété des travaux proposés, du montage de murs aux finitions, permet ici de développer une vraie polyvalence, très appréciée des entreprises du secteur. «La maçonnerie reste l'un des piliers du bâtiment, et c'est un métier qui ne cesse d'évoluer, déclarent les équipes de Gi Group Amiens. Aujourd'hui, les entreprises recherchent des profils capables d'intervenir aussi bien sur l'élévation de murs que sur les fondations. Batimat est l'occasion de mettre en avant ce savoir-faire complet et les belles perspectives offertes dans la Somme».

Les candidats peuvent consulter les offres d’emploi disponibles et postuler sur le site de l'agence Gi Group d'Amiens.